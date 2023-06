A még mindig csak 19 éves játékos Kaposváron robbant be néhány évvel ezelőtt, az elmúlt kettő szezont pedig a Vasasnál töltötte, ahol két bajnoki és két Magyar Kupa-elsőséget szerzett. Fiatal kora ellenére komoly nemzetközi és válogatottbeli tapasztalattal rendelkezik: először Jakub Gluszak hívta meg a nemzeti együttes bő keretébe, majd Andreas Vollmer és Alessandro Chiappini is számított rá – mutatja be a klub közösségi oldalán a játékot, hozzátéve azt is, hogy Kump tökéletesen illik a BRSE azon koncepciójába, mely szerint továbbra is fontos célkitűzés a fiatal, tehetséges magyar játékosok fejlesztése.