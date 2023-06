Orosházának komoly birkózóhagyományai vannak. Több mint 100 éves e sportág, az elmúlt évtizedek alatt a sportolók több helyszínen edzettek.

Dávid Zoltán polgármester is a múltra tekintett vissza, arra emlékeztetett, hogy a korábbi, kevésbé komfortos körülmények ellenére is az elődök fantasztikus sikereiknek is köszönhető, hogy egy nyertes pályázatból megtudták építeni az edzőtermet.

Lehet és kell tanulni a város sportolóitól

– Olyan sportolókat adott ez a sportág a városnak, akiktől lehet tanulnunk, s kell is. Azt kívánom, sokan próbálják ki magukat a birkózásban a XXI. századi feltételek között – fogalmazott a városvezető.

Szél Attila, az Orosházi Spartacus Birkózó Klub elnöke, Dávid Zoltán polgármester, Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke és Erdős Norbert országgyűlési képviselő

Fotó: Für Henrik

Sportlétesítmény fejlesztésére, birkózóterem kialakítására az Orosházi Spartacus Birkózó Klub adta be igényét a sportági szövetséghez évekkel ezelőtt s nyert forrást.

– Hat éve a gondolat megfogalmazódott. Azután – ahogy birkózó berkekben mondanák – a fejlesztés többször került tusveszélyes helyzetbe, de mindig kihidaltuk. Most dr. Sándor László elégedetten csettintene, ha láthatná a végeredményt. És ha ő ilyen körülmények között birkózhatott volna vagy tarthatta volna az edzéseket tanítványainak... – ezt már Szél Attila, az OSBK elnöke mondta az avatáson.

Beérett a több százéves munka

– Számunkra a pályázat egy lehetőség volt. A döntéshozók meglátták annak a több mint száz évnek a lehetőségét, aminek a gyümölcse beérett. Szeptembertől az Eötvös iskola sporttagozatán már birkózást is lehet tanulni – jelentette be az elnök, miközben megköszönte mindazoknak a munkáját, akik ehhez a fejlesztéshez valamilyen módon hozzájárultak. S külön köszönetet mondott a birkózóknak, akik az eltelt 100 év alatt öregbítették e sport és a város hírnevét.