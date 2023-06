Így volt ez szombaton is, idén 47. alkalommal sor került – immár Clean-Way Viharsarok Kupa néven – az eseményre 14, zömében délalföldi klub adta le nevezését, amelyet az Aradról érkezett sportolók emeltek nemzetközivé. Összesen 175 fiatal lépett kőre, 782 rajtot teljesítve. A megyei egyesületek közül hat tette tiszteletét a szombati versenyen.

A rendező Békéscsabai Előre Úszó Klub itthon tartotta a kupát, miután fiataljai 901 pontot gyűjtöttek, megelőzve a Four Diam csapatát (388) és a harmadik helyezett szentesieket (324). A megyei klubok közül 4. lett a Gyulai Várfürdő (259), 6. Tótkomlósi Úszó Egyesület (187), 7. Orosházi Úszó Egyesület (170), 8. Békési Úszóklub Egyesület (167), 9. Szarvasi Úszó Sportegyesület (39).

Az iskolai időszak végeztével hamarosan egymást követik majd a korosztályos magyar bajnokságok, nem véletlen, hogy egyre jobban aktivizálódnak a klubok, amit alátámasztanak Szarvas János, a csabai klub vezetőedzőjének szavai is, aki így fogalmazott a viadal kapcsán: – Van, akinek már csak mindössze egy hete van, másoknak kicsit több, de tény, a versenyünk remek lehetőség a bajnokságokon való induláshoz szükséges szintek teljesítésére. Az edzők most már stabilabban felmérhetik, hol is tartanak tanítványaik a felkészülésben.