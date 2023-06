A hétvégén a hagyományokhoz híven Esztergomban, a felújított Suzuki Arénában rendezték meg az utánpótlás kick-box magyar bajnokságot. Az év legfontosabb utánpótlás seregszemléjére közel 400 nevezést adtak le. A tét a magyar bajnoki cím mellett az is volt, hogy ki kerülhet be az utánpótlás Európa-bajnokságra készülő csapatba, kik utazhatnak majd Isztambulba. Kategóriánként, nemzetenként két versenyző utazhat, a magyar bajnok és a ranglistaelső. Ha a kettő ugyanaz a versenyző, akkor a ranglistán második helyen álló lesz a másik induló.

Jól szervezett, pörgős versenyt rendeztek az esztergomiak. A Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjai közül a Békéscsabai JALTE point-fighting csoportja, a Debreczeni Team és a battonyai Barátság SE versenyzői indultak a point-fighting, light-contact és kick-light, vagyis a három tatamis küzdelmi szabályrendszert felölelő viadalon. A csabaiak edzője Debreczeni Dezső, míg a battonyaiaké Rádai Imre és Rádai Roland voltak.

Békés Megyei Harcművész Szövetség

A magyar bajnokságon mutatott teljesítmény alapján a Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó klubokból 17 versenyző került a válogatott keretbe. A ranglista helyezés persze még változhat, hiszen a júniusi budapesti kick-box világkupa pontjai befolyásolhatják a második induló személyét, s ekkor is még sok tényező függvénye az Eb-n való indulás. A mutatott színvonal, a hozzáállás, a súlycsoport versenysúly megtartása – ami utánpótlás korú versenyzőknél sem egyszerű feladat – esetleges sérülés, a kőkemény nyári felkészülés bevállalása, az esélyek, az anyagi feltételek megléte – mind módosíthatják a keretet. A ringesek és a formagyakorlatosok bajnoksága még hátravan, ők is ugyanígy bekerülhetnek a csapatba. A válogatottba kerülésért a kezdés biztató, s a versenyzők és edzők is bizakodnak, a folytatás is jó lesz majd.