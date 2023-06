A játékosok nem alapok nélkül indították az öt hétre tervezett kollektív alapozást, hiszen az előző hétre már kaptak egyéni futásokból álló házi feladatot.

– Tavaly ilyenkor az osztályozó miatt rövid volt a felkészülés, most több időnk van egy másik arculat kialakítására – mondta Ekker Attila. – Erre azért van szükségünk, mert tavasz végére érezhetően kiismerték a csapatunk stílusát. Szerencsére a vezetőségnek sikerült együtt tartani a csapat magját, amiben bízhatunk és amire alapozhatjuk a következő évet. Tisztában vagyunk viszont azzal is, hogy igen erős csoportot alakítottak ki dél-keleten, ezért mindenképpen szükség lenne minőségi játékosok igazolására is.

A kék-fehérek 22-23 tagú keret kialakítását tervezik, az állományban már nincs ott a rutinos belső védő, Dócza Gábor, és a szélső támadó, Burai Dávid, akik lakhelyükhöz közelebbi együttest keresnek az új évre. A magasabb osztályban próbál új klubot találni magának a fiatal Cservenák Csaba, a kapus Kertész Dániel iránt pedig konkrét érdeklődés van a másodosztályba frissen feljutó BVSC részéről. Az említetteken kívül további labdarúgók számára „remeghet meg a léc” a keretbe kerüléshez, mivel három új játékossal máris egyezséget kötöttek. Az ő kilétük felfedését az átigazolási időszak megnyitásához kötik, amikor a hivatalos papírokon megszárad a pecsét.

Addig több edzésen lesz túl lesz a gárda, és vélhetően az első edzőmeccsén is, melyet szombaton a konkurens Szolnok ellen vív hazai környezetben. Tesztelésre összesen hat időpontban lesz mód, ebből hármat játszanak saját közönség előtt.

– Az első hét öt foglalkozást tartogat, beleértve a szombati edzőmérkőzést is. A folytatásban a vasárnapokat leszámítva minden napra jut majd közös gyakorlás, vagy tesztmeccs. Közben pedig a keretet is szeretnénk kialakítani és véglegesíteni. A tervek megfogalmazását ehhez, illetve az ellenfelek megismeréséhez kötjük, de nem szeretnénk alább adni, még ha erős mezőnyben is kell helytállnunk – részletezte a vezetőedző.

A tervezett edzőmérkőzések időrendje

Július 1., szombat, 10.00: Körösladány MSK–Szolnoki MÁV FC

Július 8., szombat, 11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Körösladány MSK

Július 12., szerda, 18.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Körösladány MSK (Gyula)

Július 15., szombat, 11.00: Körösladány MSK–Kecskeméti TE II.

Július 19., szerda, 18.00: Békéscsaba 1912 Előre–Körösladány MSK

Július 22., szombat, 10.00: Körösladány MSK–Tiszaföldvár SE