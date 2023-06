Újabb játékos érkezését jelentette be az EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE NB I.-es csapatának menedzsmentje. A Vácról szerződtetett kapust, Pásztor Bettinát egy mezőnyember követte, aki ráadásul nem is ismeretlen a Viharsarokban.

Román Dorináról van szó, az MTK irányítójáról, akivel 2025. június 30-ig szóló, kétéves kontraktust kötött a klub. A 24 esztendős, átlövőként is bevethető játékos Debrecenben nevelkedett, ahol az élvonalban is bemutatkozott, ám a további fejlődése érdekében 2018-ban Orosházára kölcsönözték ki. Ott végül két évet töltött el, és olyan jól sikerült az az időszaka, hogy az akkori edzőjével együtt az NB I.-es Dunaújváros csapatánál folytathatta karrierjét. Egy évet töltött a Kohásznál, majd egyet a csurgói másodosztályú együttesnél, onnan igazolta le tavaly nyáron az MTK. A fővárosiaknál 23 találkozón 52 alkalommal vette be az ellenfelek hálóját, ami jó ajánlólevélnek bizonyult a mostani szerződéshez.