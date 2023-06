A 28 éves jászberényi nevelésű magyar válogatott játékos tavaly nyáron érkezett Békéscsabára, az előző szezonban pedig a csapat egyik legjobbja volt és azonnal a közönség egyik kedvencévé vált.

– Örömmel jelenthetjük be, hogy a 2023–2024-es idényben is a Swietelsky-Békéscsaba sikereiért fog harcolni – közölte a klubhonlapon a BRSE. – A kiváló center évek óta a magyar nemzeti csapat egyik alapembere, idén nyáron az Arany Európa-ligában is képviselte klubunkat a válogatottban, és reményeink szerint az Európa-bajnokságon is számít rá Alessandro Chiappini szövetségi kapitány.