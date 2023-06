– Az erőnléttel tényleg minden rendben van, azt csak szinten kell tartani – jegyezte meg Márton Anita. – Ugyanakkor a sebesség is fontos, most a technika mellett a legfontosabb feladat ez: a sebesség, a gyorserő növelése, ami nagyot hozhat akár a világbajnokságon is. Összetett ez: erő, technika, sebesség, no és fejben is nagyon ott kell lenni. Ha bármelyik is hiányzik, akkor az problémát jelent.

Edzője, id. Eperjesi László úgy nyilatkozott, hogy amennyiben a budapesti vb-n Anita 19 méter fölé kerül, azzal döntős lehet.

– Magam is optimista vagyok. Hasonló erőállapotban löktem korábban tizenkilenc és fél méter fölött. Az alapozás óta nem hagytam ki edzést, mindegyiken maximális munkát végeztem. Közel három hónap van még a vébéig, sokat számít a formaidőzítés is, a tizenkilenc méter összejöhet, amivel valóban döntőbe lehet kerülni – mondta.

A világbajnokság egyébként is a mindennapjai része, már a versenyre gondolva arra kérte a szurkolókat, hogy minden dobása előtt a lehető leghangosabban buzdítsák.

– Halljuk a híreket, folyamatosan keresnek a különböző médiumok. Várom nagyon a versenyt, az új stadionban, a Nemzeti Atlétikai Központban még nem is jártam. Az országos bajnokságot ott rendezik, így még a vébé előtt ki tudjuk próbálni a dobókört, ami egy pici előnyt jelent.

S hogy mi lesz a világbajnokság után? Márton Anita erről is őszintén beszélt:

– Erről sokat beszélgettünk Laci bácsival, az edzőmmel. Kilencven-tíz százalékban már eldöntöttem, hogy a szezon végén abbahagyom az élsportot.

A realitás talaján kell maradni, ilyenkor már nehezebben regenerálódik a szervezet. Hamarosan betöltöm a harmincötöt, gyakorlatilag én vagyok a világ top tizenöt súlylökője közül a legidősebb. Minden sportágnak megvan az, hogy az éveket tekintve mikor kell befejezni. Érzem, hogy kezdek a pályafutásom végéhez közeledni. Szeretnék mozogni, de már nem szeretném az élsportot. A kislányunk Luca is egyre nagyobb, jobban érzékeli a hiányomat és szeretnénk majd neki kistestvért is.