Az első napon a fogyatékkal élők is versenyzési lehetőséget kaptak, számukra ez egy óriási lehetőség és hatalmas motiváció is volt egyben, mindezek mellett pedig példaértékű teljesítmény a részükről. A második napon az országban egyedülálló víz alatti váltószámot is rendeztek, amelyben egy levegővel kell leúszni a 20 méteres távot, így váltják egymást a versenyzők. Az idősebbek körében ez egy nagy kihívás, de egyre többeket ösztönöz, és próbálják ki magukat a különleges futam folyamán. A két nap alatt nem kevesebb, mint 800 érmet osztottak ki.

Külön díjakat is átadtak, így a verseny legidősebb férfi indulójának, mégpedig László Sándornak (Pénzügyőr SE), aki 1937-ben született, valamint a hölgyek közül a szentesi Bodnár Istvánnénak, aki mindössze két évvel fiatalabb férfi társánál.

Az emlékszámok győztesei. 800 m gyorsúszás – Zarnócz Mihály emlékszám, férfiak: Tóth Csaba (Törökbálinti Senior). Nők: dr. Szokol Diana (Nyíregyházi Sportcentrum). 200 m hátúszás – Eszenyi László emlékszám, férfiak: Hajdú László (BÁCSVÍZ Kecskeméti VSC). Nők: Csikány Csilla (Törökbálinti Szenior). 100 m hátúszás – Gyémánt Imre emlékszám, férfiak: Hajdú László. Nők: Csikány Csilla.

A versenyzők felavatták az új vízilabdás medencét is, mivel itt került megrendezésre a program egyik különleges versenyszáma, a 4×20 méteres víz alatti mixváltó.

A Békés vármegyei dobogósok. Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület: Csirmaz Sándor, Csomai Zsolt, Gazsyné Hrabovszki Edit, Juhászné Tóth Margit, dr. Kocsor Ferencné, Pappné dr. Marik Sarolta, Sallai Katalin.

Gyulai dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub: Murnyák Zsuzsa, Seres László.

Tótkomlósi Rozmárok: Apatóczki István, Fodor László, Budai Mihályné, Kancsó János.