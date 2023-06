A 2006-os születésű békéscsabai tehetség kirobbanó formában kezdte a 2023-as évet, a felnőtt és a korosztályos fedett bajnoki címe után az U18-as, valamint az U20-asok között is vezette a benti világranglistát 3 ezer méteres gyaloglásban. Vasárnap szabadtéren több mint 46 másodpercet faragott az addig legjobbjából, és 22:30,99 perces U18-as országos csúccsal nyert. A békéscsabaiak ígérete Takács Júlia 22:46,79-es, 2006-ban Cartagenában bemutatott ifjúsági rekordját írta át alaposan, és az U18-as világranglista élére ugrott.

– A fedett pályás világranglistán a szezon végén is az élen álltam, most pedig az U18-as országos csúccsal a szabadtéri világranglistát is vezetem – büszkélkedett az amúgy rendkívül szerény Kovács Alexandra. – Benne volt a levegőben a csúcsjavítás lehetősége, de azért nem gondoltam, hogy pont most sikerül.