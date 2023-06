– Mikor keresték meg Békéscsabáról? – kérdeztük a Torna Club Békéscsaba edzőjét.

– Február végén kerestek meg a Torna Club Békéscsabától és március 13-án kezdtem el az egyesületnél dolgozni.

– Nyíregyházi születésű, de Budapestről érkezett a Viharsarokba. Mennyire volt nehéz az átállás?

– Volt egy kis fejtörés, hogy elhagyjam e a fővárost, mert nagyon szerettem Budapesten lakni. Szakmailag persze előrelépés, hogy Békéscsabán, egy nagy múltú egyesületnél az edzői munka mellett az egész szakosztályért is felelek.

– Pontosan mit takar az utóbbi funkció?

– Minden ami a szakosztály ügyeit érinti. Persze nem vagyok egyedül, hiszen minden a termen belüli dolgot Fóri Mártával, az elnökünkkel beszélek meg és próbáljuk megoldani. Ezek közé tartozik az is például, hogy a partnerünkkel a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával az órarendről tárgyalunk. Beszereztünk új melegítőket, ami ad egy jó megjelenést a versenyeken. Elsősorban most az lesz a feladat, hogy újra fellendítsük az egyesületet, hogy legyenek ismét válogatott tornászaink. Ezt a munkát alulról kell elkezdeni. A következő feladatunk az lesz, hogy szeptemberben kimegyünk az óvodákba, ahonnan minél több kislányt szeretnénk behozni a terembe. Akik most is itt tornáznak nálunk, azokat pedig megpróbáljuk minél magasabb szintre eljuttatni. Kevesen vagyunk, a korábbi Európa-bajnok Varga Adrienn-nel és Csiszár Evelinnel dolgozunk együtt.

– A békéscsabai klub gazdag múltját bizonyára ismerte, de mennyire volt tisztában a jelenével?

– Tisztában voltam vele, mert ugyan Budapesten a Ferencvárosnál és a Postás SE-nél dolgoztam, de a versenyeken találkoztam a békéscsabai edzőkollégákkal, akikkel sokat beszélgettünk.

– Milyen terveket vázoltak ön elé?

– Szakmailag is fel tudjuk úgy húzni az egyesületet, hogy alul legyen egy nagy bázisunk, és erre alapozhassunk. A klub vezetése persze kellő türelemmel áll ehhez hozzá, hiszen tudják, ez a munka nem holnap hoz eredményt, hanem öt-nyolc év múlva.

– A tavaszi versenyszezon a serdülő és az ifjúsági bajnoksággal befejeződött. Lehet már egyfajta összegzést tenni?

– Vegyes a kép, mert akadtak jobban és kevés jól sikerült versenyeink is. Következik a nyári időszak, amikor lesz módunk és időnk arra, hogy új elemeket tanuljunk, a meglévőket javítsuk és tovább fejlődjünk. Az a cél, hogy az őszi versenyszezonban erősebb, jobb gyakorlatokat mutassunk be.