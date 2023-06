Békéscsabai KK–MAFC Martos 75-48 (20-6, 27-10, 17-9, 11-23)

NB II.-es négyes döntő, a NB I. B-be jutásért, Budapest. Vezette: Hervay, Földi.

Békéscsaba: Kovács J. 3/3, Szarvas 7/3, Balog G. 6, Hajdu M. 22/6, Milosevics 10/3. Csere: Szoljevics 11/9, Zsiros 5/3, Gura 3/3, Scherber 2, Csák 2, Sebők 2, Vodila 2. Edző: Laczkó Róbert. A MAFC Martos legjobb pontszerzői: Bihari 13, Solti 8/3.

A csabaiak rendkívül agresszív, összeszedett védekezéssel 11-0-s etappal kezdték a mérkőzést, ami a folytatásra is megadta az alaphangot. A fővárosiak a 8. percben szerezték az eső kosarukat, de még a nagyszünetben is csupán 16 pont állt a nevük mellett, a csabai 47-tel szemben. A már tét nélküli találkozó harmadik negyedében tovább növelte előnyét a BKK, a házigazdák csak az utolsó negyedet tudták megnyerni, amikor a viharsarki oldalon már a fiatalok szerepeltek. Keserű pirula, de ez a két együttes jövőre is az NB II.-ben szerepel majd, a házigazda Lukovika SE és a Pécs viszont feljutott az NB I. B Zöld csoportjába.

A négyes döntő végeredménye: 1. Honvéd Ludovika SE, 2. Pécsi TE-PEAC, 3. Békéscsabai KK, 4. MAFC Martos.