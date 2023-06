– Lengősúly- és koffercipelés következett; a negyedik próba egy igazán nehéz, vegyes váltó feladat volt, aminek részeként egy 320 kilogrammos súlyt kellett a nyakunkban elcipelni húsz méterre, aztán ugyanezt a távot megtenni két, egyenként 130 kilós betonkofferrel. Embert próbáló volt minden pillanat, de gyorsan letudtam a negyven métert. Harmincöt másodperces idővel második lettem – részletezte az erős ember, akinek az utolsó, mindent eldöntő gyakorlat, a kőgolyó-emelés a kedvencei közé tartozik.

– Tavaly év végén egy edzésen egy 226,5 kilós golyót tettem föl egy 122 centis állványra. A versenyen egy 160 kilós golyót kellett ötször egymás után, minél gyorsabban átpakolni egy korlát fölött. Favoritként indultam a számban, és sikerült is bizonyítanom, hiszen alig negyven másodperc alatt be tudtam fejezni a feladatot, amivel magabiztosan nyertem a kőgolyó-pakolást. Kiegyensúlyozott versenyzéssel, két számgyőzelemmel megnyertem a versenyt, így sok értékes pontot szereztem a Ligában – összegezte Gergő, akire további három forduló vár a nyár folyamán, ősszel pedig a döntő. Hozzáfűzte, 2022-ben harmadikként végzett az éves összesítésben, a dobogó idén is célja.