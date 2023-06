A mieink egyszer ugyan még egyenlítettek, de aztán megint hátrányba kerültek, s a negyedik játszma végjátékában aztán nem tudták megtartani előnyüket. Ezzel eldőlt, hogy a mieink már biztosan nem juthatnak tovább az elődöntőbe.

A bő magyar keretből ezúttal Vezsenyi Adrienn, Kertész Petra és a keddi edzésen ujjsérülést szenvedett Boskó Ágnes maradt ki, az olasz szakember pedig két helyen is változtatott múlt heti kezdőcsapatán, amelybe Glemboczki Zóra és Kump Alíz került be.

Az első szett végén a franciák négy játszmalabdához jutottak, amelyből már az elsőt ki is használták. A második felvonásban egyértelmű fölényben játszott a magyar válogatott, amely már tíz ponttal is vezetett. Ennyi lehetősége volt a végén a szett megnyerésére, s már az első labdát kihasználta Glemboczki Zóra blokkja révén. A harmadik játszmában a vendégek domináltak, a különbség nagy volt a két gárda között, ezúttal a franciáknak volt tíz szettlabdája, a másodikat ki is használták. A negyedik szett szoros küzdelmet hozott, a végén azonban a gallok voltak higgadtabbak és eldöntötték a mérkőzést.

A békéscsabai különítményből Glembóczki Zóra 10, Pintér Andrea 2 ponttal zárta a mérkőzést.

A nemzeti csapat így 1/3-as győzelmi mutatóval, három ponttal zárta a sorozatot. A csoportokból a győztesek mellett a legjobb második jut elődöntőbe.