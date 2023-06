Idén Magyarország, azon belül is Hódmezővásárhely ad otthont a WKSF szervezet által sorra kerülő világeseménynek, A Csongrád-Csanád vármegyei városban június 22-25. között kerül sor a világbajnokságra. A versenyre 34 ország több mint 500 versenyzője nevezett. Békésről Brezina Tamara Lili is megméretteti magát, hiszen a tavaszi országos bajnokságon megszerezte a kvalifikációt a HC (hosszú ciklus, 16 kg) versenyszámban.

A békési kulturális központban 2016 óta tartanak giri/kettlebell edzéseket Szűcs Istvánné edző vezetésével. Tamara 2017 óta oszlopos tagja a csapatnak, heti kétszer edz.

A békési versenyző a világbajnokságra való felkészüléssel párhuzamosan az érettségi szóbeli vizsgákra is készült, szurkolói remélik a sikeres érettségi mellett egy vb-éremmel is gazdagodik majd.