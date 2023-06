– Hol tartanak a felkészülésben és hogyan sikerült beépíteni a keretbe több nemrégiben csatlakozó játékost?

– A felkészülés jó ütemben halad, a csabai Héraklész felkészülési torna még sokat mutathat. Két-három olyan játékos van a válogatott keretben, aki decemberben, vagy most került ehhez a korosztályhoz. A beépítésük folyamatban van. Láthatjuk, hogy fizikálisan és érettségben is nagy különbség van a 2007-ben születettek és a 2009-esek között, de nagyon jól segítik egymást a lányok és szépen épülnek be a csapatba.