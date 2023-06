Kelemen Márta, az 1972-es müncheni olimpián bronzérmes magyar női csapat tagja. Vele hosszú évek óta jó kapcsolatot ápolnak a békéscsabaiak. Tornászaik közül Böczögő Dorina, Szujó Hanna és Makra Noémi munkáját is ő segítette a fővárosban.

Kelemen Márta elmondta, hogy mindig örömmel jönnek Békéscsabára.

– A barátainkhoz jövünk, akikkel vállvetve küzdünk évtizedek óta. Ezzel a bemutatóval az a cél, hogy kedvet csináljunk a gyerekeknek és a szülőknek, hogy hozzák tornázni a gyerekeket. Jómagam a gerendán mutattam be, hogy a picikkel hogyan lehet eljutni az alapról egy magas szintre, ahol már gyakorlatokat, akrobatikát csinálnak.

A ma már nyugdíjas, egykoron a Postásban dolgozó edző megjegyezte, hogy nem könnyű hosszú távon megtartani a gyerekeket a torna mellett.

– Minden gyerek és szülő más. Ismerni kell őket, tudni kell, hogy mivel lehet a gyerekekre hatni. Kicsiként még egy kánaán számukra a tornaterem, ilyenkor még könnyebben lehet őket irányítani. A nagy kérdés a szülő, aki az edzések számának növekedésével tudja-e vállalni hosszú időn keresztül, hogy hozza-vigye a gyereket az edzésre. Az is kérdés, hogy a gyerek akar-e fejlődni, s itt jön be az edző. Hogyan tudja motiválni a kis tornászt? De minden egyénre szabott.

A hosszú éveken át Angliában, majd Svájcban rendkívül sikeres munkát végző Jordanov Zoltán is ismerős arc Békéscsabán, hiszen a hazai szövetség utánpótlás szakmai igazgatója már a tavalyi gálán is tiszteletét tette.

– A torna szövetséget képviselve támogatom a szakosztályt és folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogyan fejlődik. Tisztában vagyunk a nehézségekkel, az előnyökkel. Mindenképpen szeretnénk, hogy a régi, hogy újra a régi, szép fényében ragyogjon a békéscsabai tornaszakosztály és úgy néz ki, hogy a lehetőség megvan – mondta a szakember.

A gyerekek végig óriási kedvvel pörögtek, forogtak a gerendán, talajon és korláton, kijárt a vastaps a népes közönség részéről.