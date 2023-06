A hazai elöltöltős lövészek egyik rendhagyó eseménye a Tótkomlóson, a lőtéren megrendezett Déli Cowboy Találkozó. Az idén az eddigieknél korábban, június 16. és 18. között, pénteken, szombaton és vasárnap dörögnek majd a zömében vadnyugati fegyverek a különböző versenyszámokban. A verseny kizárólag szórakoztató jellegű, nem része semmilyen országos versenyprogramnak, vagyis igazi „örömlövészet”.

A mostani, tizenkilencedik verseny elnevezésében is utal jellegére: „A Vadnyugati mesék”. Már a versenyszámok elnevezése is sokatmondó: Újra szól a hatlövetű (pontlövészet revolverrel); Az a bizonyos Július 4. (COLT, REMINGTON-párbaj);, Mesék a Saloon-ból; A legjobb fejvadász legendája (párbaj); A menekülő ember; Bankrablók; A nagy szökés; Deadwoodi éjszakák; A vadnyugat hőskora. Mindez természetesen korhű vadnyugati ruházatban.

A rendező MTTSZ Lövészklub Tótkomlós várja az érdeklődő nézőket is a Karasz János Sporttelepre (Tótkomlós, Kossuth u. 24.).

A tervek szerint pénteken 13, szombaton, a fő napon 10.00, vasárnap 9 órától tartanak a tervezett versenynapok, a vadnyugat modern hőseivel!