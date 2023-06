A Magyar Nagydíj-sorozat soron következő állomásán a világbajnok Márton Anita is megmutatta magát. Id. Eperjesi László szezonbeli legjobbjával, 18,26 méterrel lett második az amerikai Chase Ealey (19,75) mögött. Ugyanitt lépett dobókörbe Márton Anita klubtársa, a fiatal Baukó Petra is, aki egyéni csúccsal 13,08 méterrel a nyolcadik legjobb lökést mutatta be. Petra diszkoszvetésben is elindult, és 44,29 méterrel az ötödik helyet szerezte meg.

Női gerelyhajításban a békéscsabai Bogdán Annabella legjobb dobása után 55,16 méterre szállt a gerely, s ezzel az ötödik helyen végzett. Győzött a VEDAC-os Kövér Fanni győzött nagyon biztató formát mutatva. A 19 éves versenyző 58,13 méteres egyéni csúccsal nyert, és az U20-as világranglistán a második helyen áll a szerb színekben hajító Világos Adriana (61,00) után következve.

A 400 méteres síkfutásban legjobb magyarként dominikai, román és szlovák futó mögött idei legjobbjával, 47,91 másodperces idővel negyedikként ért célba Steigerwald Ernő. Ugyanitt rajtolt el klubtársa, Nadj Levente is, aki 48,12-vel hatodik lett.

A szlovéniai Ptuj városában adtak egymásnak randevút vasárnap Szlovénia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország legjobb U18-as atlétái.