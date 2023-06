A nemzeti együttes június 6-án kezdte meg a felkészülést, azóta 26 tagú bő kerettel Dunakeszin gyakorolt. Az „finomhangolást” azonban már az esemény helyszínén, Békéscsabán tartja június 25-től, de már „karcsúbb” létszámmal. Horváth András ugyanis 19 főre szűkítette a keretet, és az előttünk álló hét végén nevezi meg a végleges névsort. A BRSE eddig hét játékossal volt érintett, közülük Fekete Ramóna, Gajdács Lina, Nánási Zoé és Matuska Orsolya képviselik majd idehaza a csabai színeket.

A jelenlegi keret: Csereklye Zsófia (UTE), Fekete Ramóna (BRSE), Gajdács Lina (BRSE), Klein Maja (Vasas SC), Márkus Nóra (Vasas SC), Matuska Orsolya (BRSE), Mihálszki Vilma (Vasas SC), Nagy Emese (SZBRA), Nánási Zoé (BRSE), Németh Luca (SZOSI), Pampuch Gréta (Nyíregyházi SC), Piros Janka (Vasas SC), Pusztai Lilien (UTE), Szabados Emma (UTE), Szabó Krisztina (SZBRA), Teleki Anna (Vasas SC), Tóth Petra (Vasas SC), Zsombók Anna (Vasas SC), Zsombók Eszter (Vasas SC).

Az U17-es korosztállyal párhuzamban a további utánpótlás-válogatottak felkészülése is javában zajlik. Az U15-ös együttes Halász Márta szövetségi edző irányításával többek közt Békéscsabán is edzőtáborozik majd, a csabai színeket Mészáros Nóra képviseli. A világbajnokságra készülő U19-es keretbe pedig Mikus Ninát hívta be Kőnig Gábor szakmai vezető.