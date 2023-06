Az eseményen természetesen a WAKO egész vezérkara jelen volt, köztük Roy Baker, a WAKO elnöke, Király István, a WAKO európai elnöke. A Magyar Kick-box Szövetség óriási munkát végzett, élén az egyik legtekintélyesebb sportvezetővel, a magyar szövetség elnökével, Galambos Péterrel. Ahogyan ez lenni szokott, nagy örömmel látott, legendás sportemberek is meglátogatták a csarnokot, köztük az Egyesült Államokban élő Hugyetz Lajos, aki a nemzetközi kick-box élet egyik legelismertebb versenyzője volt.

Ebben az óriási forgatagban a Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó klubok is küzdőtérre léptek, mi több, szépen is szerepeltek. A felnőttek között a battonyai Mezei Nikolett világbajnokhoz méltóan nyert. A békéscsabai Viczián Dániel megnyerte a juniorok versenyét súlycsoportjában, a felnőttek között is ezüstérmes lett. A serdülő Debreczeni Frida három aranyérmet begyűjtött, míg kortársa Szikora Bence 38 (!) indulóból lett első. A veteránok közül kiemelkedett a kondorosi színekben induló Kovács Mariann két arany- és egy ezüstérmével. Az orosházi Kotvics-Varga Máté, Szemenyei Máté és a kondorosi Petrovszki Márton formagyakorlatban diadalmaskodott.

A Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjaihoz tartozó versenyzők összesen 14 arany-, 8 ezüst- és 15 bronzérmet szereztek.

A békéscsabai JALTE point-fighting csoportjának vezetője Debreczeni Dezső így látta a versenyt:

– Sok versenyen voltunk az idén, minden világ- és Európa-kupára elmentünk, de mondhatjuk itt volt a legkomolyabb mezőny, olyan országokból is jöttek, amelyekkel az idén még nem nagyon találkoztunk, például az angolok, az írek, az olaszok. Így fel tudtuk mérni a mezőnyt az Európa-bajnokság előtt. Ez a verseny Isztambulban lesz, magas költségekkel kell számolnunk tehát. Edzői megbeszélés és szülői értekezlet után döntünk abban, kiket érdemes elindítani. Jövő héten csapatot szeretnék hirdetni, mert közel van az esemény, melyre rövid pihenő után kezdődik a felkészülés. Három edzőtábort szervezek, pluszba jön hozzá a válogatott tábor, vagyis egy hónapot nagyon intenzíven kell edzenie annak aki bekerül.

Viharsarki éremszerzők. Point-fighting szabályrendszer. Felnőtt: 2. Viczián Dániel (Bcs. JALTE-Debreczeni team). Junior. 63 kg: 1. Viczián Dániel (Bcs. JALTE-Debreczeni team), 3. Malatyinszki Bendegúz (Bcs. JALTE-Debreczeni team). 50 kg: 3. Petró Lili (Bcs. JALTE-Debreczeni team). Kadet 2 (ifjúsági). 37 kg: 1. Petró Bálint (Bcs. JALTE-Debreczeni team). 57 kg: 3. Matuska Máté (Bcs. JALTE-Debreczeni team). 37 kg: 1. Debreczeni Frida (Bcs. JALTE-Debreczeni team). 42 kg: 1. Debreczeni Frida. 60 kg: 3. Jancsó Lili (Bcs. JALTE-Debreczeni team). 65 kg: 3. Jancsó Lili. Kadet 1 (serdülő). 37 kg: 1. Szikora Bence (Bcs. JALTE-Debreczeni team). 28 kg: 3. Jancsó Csenge (Bcs. JALTE-Debreczeni team), 3. Nátor Petra (Bcs. JALTE-Debreczeni team). Gyermek. 21 kg: 3. Békési Bence (Bcs. JALTE-Debreczeni team). 21 kg: 1. Fábián Kíra (Bcs. JALTE-Debreczeni team). Csapat 3. Békéscsaba JALTE-Debreczeni team). Veterán korosztály. +65 kg: 1. Kovács Marianna (Kondorosi Kick-box SE).