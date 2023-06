A szokásokkal ellentétben ezúttal Makra György volt az egyik kezdőember, aki biztos kézzel gurított, 30 fával legyőzte ellenfelét, ráadásul 563-as eredménnyel a nap legjobb teljesítménye is az övé lett. A folytatásban Nyári Krisztofer és Schriffert Dominik bizonyult még húzóembernek a hazaiak közül, s a végén Schriffert Roland picivel 500 alatti eredménye is jobb volt ellenfelénél, csapatuk pedig 6:2-re győzött, amivel visszakapaszkodott a dobogó harmadik fokára és bronzérmesként fejezte be az idei szezont.

Gyulai SE DIG-BUILD–Dynamo SC 6:2 (3101:3016)

NB I.-es csapatbajnoki-mérkőzés, Szegvár. Eredmények: Makra György 563 fa (3/1), Czégény Csaba és Baksa Imre 462 (2/0), Nyári Krisztofer 521 (3/1), Schriffert Dániel 506 (260), Schriffert Dominik 550 (4/1), Schriffert Roland 499 (3/1), ill. Zombori Norbert 533 (1/0), Fliegl Attila és Aranyosi László 476 (2/1), Nágel Péter 493 (160), Kiss Viktor 552 (2/1), Jancsár Péter és Hámori Norbert 487 (0/0), Hauptman István 475 (1/0).

A bajnokság állása: 1. Szanki OBSE 36 pont (115:61), 2. BKV Előre SC 30 (107:69), 3. Gyulai SE-DIG BUILD 27 (95:81), 4. Szolnoki MÁV SE 25 (96:80), 5. Péti MTE 25 (99:77), 6. Dynamo SC 25 (94:82), 7. Nyíregyházi TK 22 (87:89), 8. SalgÓzd TK 20 (80,5:87,5, 17), 9. MVM Gáz SE 17 (79:97), 10. Fővárosi Vízművek SK 14 (71:105), 11. Vilati Eger 13 (71,5:104,5), 12. Bátonyterenyei TK 8 (53:115).

Ifjúsági mérkőzés: Gyulai SE DIG-BUILD–Dynamo SC 0:4 (812:1002).