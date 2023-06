A békéscsabai születésű játékos egyre több szerepet kap a Swietelsky-Békéscsaba színeiben, és ezt rendre jó játékkal hálálja meg. Az előző idényben nem egyszer tolta meg a csapat szekerét kulcspillanatokban. Nem csoda, hogy a magyar válogatott új szövetségi kapitánya, Alessandro Chiappini is felfigyelt rá. A még mindig csak 22 éves Zóra élt is a lehetőséggel, hiszen debütálásakor egyből a kezdőben kapott helyet és a nemzeti csapat második legeredményesebb játékosaként zárt a Svédország elleni felkészülési találkozón, majd az Arany Európa-ligában is élvezte az olasz szakember bizalmát.