A szakember az aktív játék után 1992-ben kezdte meg edzői pályafutását Franciaországban, ahol eddigi karrierjének jelentős részét töltötte. Dolgozott a Nancy, a Metz, a Le Havre és az US Saintes HB vezetőedzőjeként is, de megfordult Katarban, Tunéziában és Luxemburgban is.

Rác Sándor a legnagyobb sikereit a Metz csapatával érte el, az együttessel öt alkalommal (2007, 2008, 2009, 2013, 2014) nyerte meg a francia bajnokságot, és 2013-ban a francia kupagyőzelem mellett az EHF Kupa fináléjába is bejuttatta a klubot.

A békéscsabai klub a következő idényben szeretné stabilizálni a helyét az első osztályban és ebben nagy segítséget jelenthet a komoly nemzetközi tapasztalattal is bíró szakember.