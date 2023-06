A BFKC az alapszakaszból 44-44 ponttal jutott a fináléba a ferencvárosi együttessel karöltve, nyugatról pedig a NEKA és a BFKA-Veszprém érkezett a legjobb négy közé, így azután akadémiák ellen kellett bizonyítaniuk a békési srácoknak.

Meg is tették. Az elődöntőben olyan kiélezett mérkőzést játszottak a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatával, hogy az csak négy másodperccel a vége előtt dőlt el Kovács Rajmund góljával. A 33–32-es győzelem döntőt ért, melyet a másik párharcot megnyerő veszprémi fiatalok ellen vívtak. Az aranycsatát megilletődötten kezdték a békésiek, ezt kihasználva a veszprémiek jelentős előnyre tudtak szert tenni. Nagyot küzdöttek a fiúk és a 11 gólos hátrányból is sikerült felállniuk, de ez is kevés volt a győzelemhez.