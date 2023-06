Szabadkígyósi SZSC–Füzesgyarmati SK II 2–1 (2–0)

Szabadkígyós, 150 néző. Vezette: Barta Tibor.

Szabadkígyós: Dolezsán – Alb (ifj. Szabó Z.), Mohácsi (Magyari), Milek, Sebestyén M., Ancsin (Hegedűs), Szilágyi, Somogyi, Szabó R., Lázár (Matuska), Kocziha (Serfőző). Játékos-edző: ifj. Szabó Zoltán.

Füzesgyarmat II: Zsibrita G. – Tokai, Szabó R., Szőke, Juhász (Polgárdi), Zs. Nagy, Kurucz (Tóth K.), Keresztesi, Vígh, Orovecz, Kiss B. Csere: Polgárdi, Pálfi, Fábián, Tóth K. Edző: Fábián Ottó Olivér.

Gólszerző: Mohácsi (7.), Lázár (28.), ill. Tokai (60.). Jó: Dolezsán, Sebestyén M., Szilágyi, Kocziha, ill. a teljes vendégcsapat.

ifj. Szabó Zoltán: – Az első félidő alapján gálának ígérkezett ez a kilencven perc, de szünet után, immár szokásosan önmagunknak tettük nehézé a mérkőzést.

Fábián Ottó: – Ha az első félidőben is úgy játszunk, ahogyan szünet után, akkor a meccs képe is más lett volna. Úgy érzem, hogy így is rászolgáltunk volna a döntetlenre. Szabó Zoltán

Csabacsűdi GYLSE–Elek USE 3–1 (0–1)

Csabacsűd, 100 néző. Vezette: Rakonczás Zsolt.

Csabacsűd: Kugyela – Sovány, Gerhát, Urbancsok (Boér), Jelen (Mojzsis), Kasik (Rétes), Tari, Mochnács (Varga T.), Kiss G., Sándor, Király. Játékos-edző: Boér Zsolt.

Elek: Krisán – Jánki, Kajári (Simonka), Sipos, Nagy Á., Oszlács, Kasznár, Bíró (Nagy R.), Rostás, Dehelán, Puporka. Edző: Turcsek Zoltán.

Gólszerző: Urbancsok (62., 85.), Kasik (74.), ill. Puporka (24.).

Jó: Tari, Urbancsok, Kasik, Sándor, Kiss G., Király, ill. Puporka, Dehelán, Krisán.

Boér Zsolt: – Minden jó, ha a vége jó! Hazai pályán rég várt kitűnő teljesítményt nyújtottunk, és ötletes támadójátékkal, megérdemelt győzelmet arattunk.

Turcsek Zoltán: – Edzés nélkül ezt a játékot nem szabad játszani. Gazsó Péter

Mezőberényi LE–Mezőmegyer SE 1–1 (0–0)

Mezőberény, 100 néző. Vezette: Telek András.

Mezőberény: Rau – Kéki (Buczkó), Zsíros, Kanó, Tóth J., Kovács Gy. (Jónás), Tóth Cs. (Fábián), Fazekas, Burai, Durkó, Olej. Edző: Benyovszki Róbert.

Mezőmegyer: Kun – Miklya, Tóth G. (Pusztai), Lehoczki (Nyúl), Nagy B., Kerekes (Fehérvári), Séllei, Balogh M., Kecskeméti (Szabó T.), Ulrich, Balog K. Játékos-edző: Nyúl Gábor.

Gólszerző: Durkó (57.), ill. Balogh M. (81.). Kiállítva: Durkó (85. – második sárga lap után), Benyovszki Róbert (86. – második sárga lap után). Jó: Rau, Kanó, Zsíros, Olej, Burai, ill. Fehérvári, Ulrich.

Benyovszki Róbert: – Összejött a tavasz harmadik meglepetése, egy újabb érmessel szemben maradtunk veretlenek. Sajnos a hazai pálya előnyét soha nem tudjuk élvezni. Ahogy a Harry Potter harmadik részében Dumbledore professzor mondta: egy jó döntéssel, két ártatlan életet lehet megmenteni.

Nyúl Gábor: – Borzasztó színvonalú mérkőzés volt, minden téren! A mi mentségünk a szerdai kupacsapata, a minimális célt, a tavaszi veretlenségünket azonban megőriztük. Gratulálok a csapatnak a ezüstéremhez és a Magyar Kupa főtáblájához! Balogh Lajos

Mesterlövészek

25 gólos: Zsilák Máté (Mezőhegyes).

23 gólos: Puporka Róbert Elemér (Elek).

20 gólos: Balog Krisztián (Mezőmegyer).

18 gólos: Oszlács Márton Dániel (Elek), Szabó Erik István (Dévaványa).

16 gólos: Papp Dávid (Dévaványa).

14 gólos: Fazekas Márk (Mezőberény), Halász Zsombor Zoltán (Orosháza), Kardos Imre Tamás (Békés), Nyúl Gábor (Mezőmegyer).

13 gólos: Lázár Zsolt (Szabadkígyós).

12 gólos: Isaszegi Máté (Mezőhegyes), Szín Ákos (Békésszentandrás).

11 gólos: Durkó László (Mezőberény), Urbancsok Ákos (Csabacsűd).

10 gólos: Faragó Ádám (Mezőhegyes), Milek Bence (Szabadkígyós).

9 gólos: Budás Gergő (Mezőkovácsháza), Kéki Csaba (Dévaványa), Kovács György (Békéscsabai MÁV), Sándor János (Csabacsűd), Varga Gábor (Mezőkovácsháza).

8 gólos: Bozsó László (Békésszentandrás), Györgyi Zoltán (Mezőhegyes), Miklya Miklós Mihály (Mezőmegyer), Morva Gábor (Békéscsabai MÁV), Virág Imre (Békésszentandrás).

7 gólos: Haba Gergő Dominik (Csanádapáca), Láza Dévald Márk (Mezőmegyer), Pojendán Csaba (Doboz).

6 gólos: Balogh Milán (Mezőmegyer), Kasik Márk (Csabacsűd), Kiss Gábor (Füzesgyarmat II), Kőszáli Attila (Békéscsabai MÁV), Lakatos Gergő (Mezőkovácsháza), Maglóczki Roland (Szabadkígyós), Mohácsi Gergő (Szabadkígyós), Papp Krisztián (Dévaványa), Római Jenő (Békés), Rotár Péter (Mezőhegyes), Szabó Zsolt (Mezőhegyes), Tóth Gergő Attila (Mezőmegyer), Zsíros Péter (Mezőberény).