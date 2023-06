A valaha volt leghosszabb másodosztályú idény ért véget május 20-án, melynek során megszűnt a kelet-nyugati felosztás. Egy összevont másodosztályt hozott össze a Magyar Kézilabda Szövetség 16 csapat részvételével, igaz a Pénzügyőr SE tavaszi visszalépését követően egyel megfogyatkozott a mezőny. A viharsarki együttes mérlege 14 győzelem, 4 döntetlen és 10 vereség volt, ezzel a mezőny első felében végzett a 6. pozícióban. Ennél a klub 13 szezonra visszanyúló másodosztályú történetében csak négy alkalommal szerepelt jobban.

– A célunkat sikerült elérni, a nagyobb klubok közvetlen közelében végeztünk a bajnokságban. A csapat eredményeit mustrálva jól látszik, hogy minden olyan riválist sikerült megcsípnünk, amely előttünk végzett, ugyanakkor elszenvedtünk olyan vereségeket is, amelyek nem voltak bekalkulálva – értékelt Dancsó Attila klubelnök.

Tény, hogy a kék-fehérek a mezőny egyik legkétarcúbb csapatának számítottak. Jól példázza mindezt, hogy pont nélkül maradtak például az újonc PEAC-cal, vagy a DVSC fiataljaival szemben, a másik végletet pedig a bajnok Vasas legyőzése jelentette. Az angyalföldiektől ráadásul 3 pontot is bezsebeltek Kenyeres Barbaráék az év során. A nagyobb skalpok közé sorolható az Eger elleni idegenbeli siker is, amely a klub története során először jött össze.

Ugyan a tabellán a középmezőnyben végzett az ONKC, de egy mutatóban az élmezőnyhöz tartozott: kevesebb gólt csupán az NB I-be feljutó Kozármisleny kapott nála. Az őszi értékelésnél Morva Zoltán vezetőedző úgy fogalmazott, hogy a stabil kapusteljesítmény és a kemény védelem kompenzálta a támadások hiányosságait. A tavaszra ebben is sikerült fejlődni.

– Ezt a statisztikák is alátámasztják, de az érzésem is az volt, hogy tudtunk előrelépni. Sokkal ügyesebbek voltunk az ellenfél kapuja előtt. A védekezésünk sajnos valamennyit visszaesett az őszhöz képest, jövőre az lesz az egyik feladatunk, hogy ezt a kemény, feszes falat visszahozzuk a hatékony támadójátékunk megtartása mellett. Most az a lényeg, hogy örüljünk ennek a hatodik helynek, hiszen ez egy jó eredmény – emelte ki Morva Zoltán, akinek ez volt az első szezonja egy felnőtt csapat kispadján.

A fiatal szakembert nem csak ezért féltették sokan a tavaly nyári szerepvállalásakor. Egy lánycsapattal mindig nehezebb dolgozni, ennek megfelelően más mentalitást igényel a vezetése.

– Megerősíthetem, valóban vannak hullámvölgyek, a mérkőzéseken olykor előfordulnak érthetetlen döntések és pillanatok, de összességében nagyon megszerettem a csapatot, ezért már most nagyon várom a folytatást – tette hozzá az edző, akinek most egy bő hónap áll rendelkezésére a feltöltődésre.

A jövővel kapcsolatban korábban már elhangzott, hogy a gárda magja egyben marad. A rutinos emberek közül a jobbátlövő Iván Emese, a balszélső, Moharos Vivien és a 17 éves, saját nevelésű kapus, Szőke Szonja igazol el, Patyi Annára pedig a külföldi tanulmányai miatt nem számíthatnak átmenetileg. A vezetők szándéka néhány poszton megerősíteni a csapatot – a 19 esztendős kapussal, Reszegi Eszterrel már meg is állapodtak –, de egyre több teret szánnak a saját nevelésű fiataljaiknak is. Velük együtt az a cél a következő bajnoki idényben, hogy a mélyebb kerettel és anyagi lehetőséggel rendelkező riválisok közvetlen közelében végezhessen a csapat.