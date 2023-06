Swietelsky-Békéscsaba–Invictus SC 13–12 (3–1, 4–5, 3–4, 3–2)

OB II-es mérkőzés, rájátszás a 17–20. helyért, harmadik kör, Békéscsaba. V.: Juhász, Pásztor. Békéscsaba: Korcsok P. – Lukácsi S., Csendes 1, Laczó P. 2, Mucsi 1, Ajtai 6, Csatári. Cs.: Beregszászi (kapus), Puha, Dávid 1, Latorcai 1, Miklós, Dobos 1, Szanyi. Játékos edző: Ajtai Miklós, Csendes Csaba. Gól emberelőnyből: 3/3, ill. 8/4. Büntetők: 1/1, ill. 2/0. Kipontozódott: Lukácsi S. Az eredmény alakulása: 3–0, 4–3, 7–4, 7–6, 9–9, 12–10.

Harcos mérkőzést hozott a békéscsabai gárda idei utolsó mérkőzése, amelyen egyetlen pillanatra sem adta ki az előnyt a kezéből.

Ajtai Miklós: – A Kecskemét ezúttal is néhány magasabb osztálybeli játékossal egészült ki az OB II véghajrájára, amit a szabályok egyébként megengednek. Így egy erősebb csapat ellen nyitottuk a napot, ahol lett volna esélyünk, ám jó pár lövésünk a kapufáról inkább kifelé pattant, ami meghatározta a végeredményt. A második találkozó előtt tíz–kilencet tippeltem a magunk javára, ami majdnem be is jött. A gólkülönbség stimmelt, de egy kicsivel mindkét egylet többször betalált. Keményen játszottunk, végig dominált a csapatunk, ám jött egy kisebb hullámvölgy, amivel magunkra húztuk ellenfelünket. Ha ez nincs, nyugodtabban játszhattunk volna, és akkor nagyobb különbség is kialakulhatott volna a két gárda között. Viszont most a kapufás lövéseink befelé pattantak, ami eldöntötte a pontok sorsát. Szépen zártuk az idei utolsó mérkőzésünket, amely népes lelátó előtt zajlott, a csapat pedig meghálálta ezt, ugyanis nagyon jó teljesítményt nyújtott.

A végeredmény a 17–20. helyért a rájátszás három fordulója után: 1. (17.) Kecskeméti VE 12, 2. (18.) Swietelsky-Békéscsaba 9, 3. (19.) Soproni VSE 9, 4. (20.) Invictus SC 6.