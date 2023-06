Békéscsabai eredmények, A csoport: Nyíregyháza–Békéscsabai RSE 1:3 (20, –17, –23, –13); Békéscsabai RSE–UTE 3:0 (15, 19, 14). Elődöntő: Békéscsabai RSE–Vasas 2:3 (–21, 15, –20, 23, –11). A 3. helyért: Békéscsabai RSE–Nyíregyháza 3:0 (16, 26, 11).

Végeredmény: 1. Szent Benedek Röplabda Akadémia, 2. Vasas Óbuda, 3. Békéscsabai RSE, 4. Nyíregyháza, 5. UTE, 6. MTK Budapest.

A torna legjobb előkészítő játékosa különdíját a békéscsabai Fekete Ramóna kapta.

A Békéscsabai RSE csapata: Gajdács Lina, Mészáros Petra, Fekete Ramóna, Erdős Dalma, Lovas Noémi, Hermeczi Bernadett Szabina, Csatári Zsanna, Frisnyicz Karina, Matuska Orsolya, Fekete Boglárka, Samu Lili Csilla, Gulyás Bernadett, Nánási Zoé, Liker Boglárka. Edző: Csányi Roland, másodedző: Filius István.

– Nem várt fordulatot jelentett számunkra az elődöntő – kezdte értékelését a klubhonlapon Csányi Roland, a Békéscsabai RSE edzője. – Nem bíztuk el magunkat, úgy mentünk fel a pályára, hogy azt győztesként akarjuk elhagyni. A jövő héten leülünk a lányokkal és a velünk dolgozókkal, hogy megnézzük, milyen problémákba ütköztünk, legyen az mentális vagy technikai kérdés. Szombat este és vasárnap a bronzmeccs előtt is átbeszéltük a dolgainkat, elhatároztuk, hogy semmi más nem történhet, csak az, hogy a számunkra legfényesebb éremmel, a bronzzal fejezzük be a hatos döntőt. Csak egyszer kaptunk ki a tornán, de tulajdonképpen minden mérkőzésünkről elmondható, hogy nem tudott átszakadni az a gát, ami végül a bronzmeccs végén igen. Onnantól pedig nem is tudtak minket megállítani.