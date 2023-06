Nem lehet panasz az eredményekre

Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club ügyvezetője igyekezett mindenhol ott lenni, ahol történt valami. Nos, ez nem volt egyszerű, mert a dobó, ugró és futószámok párhuzamosan zajlottak, de azért a leglényegesebb eseményekről, így a sprinterek és a középtávfutók számairól nem maradt le.

– Ha a versenyzést nehezítő esőt is figyelembe vesszük, akkor jó eredmények születtek. A leginkább figyelemre méltó a két sprinter, Steigerwald Ernő és Nadj Levente szereplése volt száz és háromszáz méteren – mondta a tapasztalt szakember. – Előbbin ilyen körülmények között három másodperces időt futni, óriási dolog. Nem lehet panasz az ugróinkra és a dobóinkra sem, mindannyian jó eredményeket produkáltak. A hazai Kopp Kupa sokat segíthet a versenyzőinknek a felkészülésben, hogy csak egy példát említsek, Karsai Gabinak szoktak gondjai lenni a hajrával, most meg kiderült, hogy erre is képes. Örülök, hogy a román klubok és egy szerb csapat részvételével sikerült nemzetközivé tenni a versenyünket, melynek ezzel a rangja is emelkedett.