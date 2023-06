A 20 esztendős irányító-átlövőnek jelentős érdemei voltak abban, hogy a sárréti együttes harmadik helyen végzett az NB II Délkeleti csoportjában. Jó példázza ezt, hogy 22 bajnoki mérkőzésen 199 góllal segítette csapatát. Mellette az aranyéremmel zárt másodosztályú U19-es bajnokságban is a legeredményesebb játékosnak bizonyult 155 találattal. Nyártól pedig már az ONKC sikereiért hajt, és a második vonalban fejlesztheti képességeit.

– Nagyon örültem az orosházi megkeresésnek. A váltás egy fontos lépés a karrieremben. A következő szezon jó felmérője lesz annak, hogy hol is tart most a kézilabda tudásom. Bízom benne, hogy gyorsan felveszem majd a ritmust – nyilatkozta a fiatal kézilabdázó.