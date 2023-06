A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. július 9–11. között Nemzeti „A” és „B” kategóriás versenyt rendez a Kiállítási centrum és Lovaspályáján. Az esemény a szakág első idei jelentősebb erőpróbája lesz, amely a négyesfogatok számára minősítő is egyben.

Mint azt Fekete Krisztinától, a verseny fő szervezőjétől megtudtuk, a rendezvény már csütörtökön elkezdődött az állatorvosi szemlével, illetve azt követően az 5-6 és 7 éves fiatal lovak díjhajtásával. Pénteken délelőtt 10 órától az egyes-, kettes- és négyesfogatok díjhatását bonyolítják le, szombaton hasonló kezdéssel a maratonhajtás kerül terítékre, a vasárnap 11 órától pedig az akadályhajtás zárja be a programot.

– A szakág vezetésében átrendeződés volt, emiatt a szokásosnál nehezebben indult be a szezon. Ez lesz az idei első minősítő a négyesfogatok számára, így azután nagyobb versenyre ott van kilátás, esetükben ezért is indul mindenki, aki számít. Az egyes és a kettesfogatoknál már nem lesz ilyen népes a mezőny, ezért összes negyven körüli starttal számolunk. Főleg az utóbbi kategóriában vannak hiányzók, aminek több oka van, általánosságban is fogyatkozik a számuk, a megnövekedő költségvetésnek is tulajdoníthatóan – mondta el érdeklődésünkre Fekete Krisztina.

Az ingyenesen megtekinthető verseny mellett péntektől vasárnapig kézműves termékekkel és vásári forgataggal is várják a nézőket a házigazdák.