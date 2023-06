Július 15-én ismét megrendezzük a balatoni nyár legnagyobb vízi futamát. Ezúttal Zamárdiban várjuk majd a vízisportok szerelmeseit, hogy egy tihanyi fordulóval egybekötve 8 kilométeren keresztül evezhessenek Közép-Európa legnagyobb állóvízén! Idén is több ezer embert várnak az eseményre, amelyen garantáltan senki sem fog unatkozni

A 6 éves múltra visszatekintő eseményt nyugodtan nevezhetünk mostanra hagyománynak és azt gondolom ez óriási eredmény, hiszen az elmúlt években az MKKSZ kiemelt hangsúlyt fektet a szabadidősportra. Állandó mottónk, hogy a versenysport mellett célunk lehetőséget nyújtani a hobbilapátolóknak is, hogy kajakkal, kenuval, SUP-pal, vagy akár sárkányhajóval hazánk egyedülálló vízfelületein tölthessenek el egy emlékezetes, aktív napot. Azt gondolom az elmúlt évek alapján, hogy jobb bázisa nem is lehetne az átevezésnek, ezért pedig köszönet illeti Zamárdi város önkormányzatát. Szintén hálásak vagyunk névadó szponzorunknak a Hervisnek, hazánk vezető szabadidős sportáruházláncának is, akik az átevezés ideje alatt a parton különféle aktivitásokkal várják majd a kilátogatókat.”

Az eseményre regisztrálni július 9-ig lehet a balatonatevezes.hu oldalon. Ráadásul, akik június 18-ig neveznek, megkapják az Átvezés hivatalos pólóját is. Ezen túl a távot teljesítők egyedi befutóérmet kapnak, valamint a kategóriánként a legjobb három helyezettet külön is díjazzák majd.

A helyszín idén is Zamárdi, a Balaton „üdülő paradicsoma”. Az indulók a szabadstrandról elrajtolva Tihany felé veszik az irányt, majd egy fordulót követően visszaevezve teljesítik a 8 kilométeres távot. Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere kiemelt projektként tekint a Balaton-Átevezésre, hiszen az üdülőváros célja, hogy a hagyományos fesztiválokon túl, a sporthoz kapcsolódó eseményeknek is otthont adhasson.