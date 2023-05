A 35 esztendős átlövő sportkarrierje Békéscsabáról indult, a 2. Számú Általános Iskolában kapta meg az alapokat, majd lett az Előre igazolt játékosa. A lila-fehérek felnőtt csapatában 2004-től jutott rendszeres játéklehetőséghez, mellyel kiharcolta az élvonalba jutást.

A sikeres csabai éveket követően 2011-ben igazolt a feltörekvő érdi csapathoz, akkor már mint válogatott játékos. Négy esztendővel később a Ferencvároshoz szerződött, mellyel csúcsra ért a karrierje. Egészen tavaly nyárig szerepelt a zöld-fehéreknél, időközben több mint száz alkalommal a válogatott mezét is magára ölthette. A válogatottban 2009 és 2021 között 33 gólt szerzett, és 2015-ben Európa-bajnoki bronzérmet nyert.

Az előző idényt újból az érdieknél töltötte, de már az ő rutinjával sem tudtak élvonalban maradni a narancssárgák, 35 esztendősen elérkezettnek látta az időt arra, hogy belevágjon a „civil életbe”. Az NB I. B-be visszacsúszó Pets vármegyei gárda játékosai közül a balátlövő mellett a Csabáról jó ismert Kopecz Barbara, Kántor Kamilla, Ábrahám Noémi és Horváth-Csapó Kyra is visszavonul. Más csapathoz igazol Hadfi Gréta, Fekete Bozsana, Paróczy Sára, Csáki Zsófia, Horváth Dóra, Pécsi Villő, Kerekes Laura és Puskás Lilla, Csáki Lillát és Kóka Mariannt pedig kölcsönadják.

Az érdiek már korában bejelentették, hogy idén nyáron szerződtetik Braun Csengét, Panyi Annát, Imre Szofit, Németh Katát és Kellermann Dórát, a csapatot pedig a második vonalban is Simics Judit irányítja majd.