Az újszerű versenykiírás a lebonyolítást és a létszámot tekintve is könnyít a nevezni vágyók dolgán. Egyfelől a korábbi nyolctagú együtteseket négyre redukálták, másrészt a mezőnyt összevontan, tornarendszerben versenyeztetik, több fordulót megtartva egy-egy összejövetel keretében. Mint azt Jozaf Csaba, a versenybíróság elnöke elmondta, a tervezett csébére Békés, Békésszentandrás, Gyula, Mezőberény, Mezőhegyes, Orosháza és Szarvas jelentkezett első körben, a csapatszám azonban vélhetően ennél is több lesz, mert akadnak olyan települések, ahonnan második számú egységet is indítanak.