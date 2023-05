A második félidő eleji 4–2-es csabai etap arra engedett következtetni, hogy egy másfajta szemléletű hazai csapat futott ki a pályára. Azután viszont megint előjöttek a bosszantó hibák és egy közel 7 perces gólcsendjüket kihasználva, 12–16-ra lépett el a Kisvárda. Papp Bálint újabb időkéréssel próbálta elejét venni a vendégek feltámadásának, ez viszont csak rövid ideig működött eredményesen. Giricz Laura a 48. percben 14–17-re hozta fel a házigazdákat, ám ezzel el is lőtte az utolsó muníciót. Jött egy újabb kínos üresjárat, ezzel pedig „ki is végezte magát” a csabai együttes.

Papp Bálint: – Nagyon gyenge, lassú, statikus volt a támadójátékunk. Amikor eljutottunk a helyzetekig, vagy az ellenfél kapusa védett, vagy mi nem találtuk el a kaput. Olyan szituációkban hibáztunk rendre, amit megbüntetett a Kisvárda. A második félidő elején lett volna egy lehetőségünk, de kaptunk egy kiállítást és megint meglépett az ellenfél, mi pedig teljesen elbizonytalanodtunk. Ez méltatlan teljesítmény volt tőlünk, rettentően csalódott vagyok, sok mindenen el kell gondolkozni.

Bányász-Szabó Valéria: – Küzdelmes mérkőzésre számítottunk, ami úgy is kezdődött. Középen akartuk erőltettük a támadásokat, de ezután a szélsőink jól léptek be a játékba. Kevés gólt kaptunk, ami jó dolog, hogy – főleg a második félidőben – a védekezésünk szenzációs volt, és a kapuban is rendkívül jól teljesítettünk, a győzelemnek is ez volt a kulcsa. Az egész csapatot ki kell emelnem, mert mindenki hozzátette a magáét.