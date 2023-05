BKG-Prima Akadémia Debrecen–Békéscsabai KK 53-79 (24-26, 17-25, 8-19, 4-9)

Kosárlabda NB II.-es férfi mérkőzés, Debrecen. Vezette: Kisházi, Bács.

Békéscsaba: Kovács J. 7/3, Balog G. 25/9, Szarvas 5/3, Szoljevics 7/3, Milosevics 17. Csere: Gura 7/3, Csák 4, Zsíros 3, Scherber 2, Oláh 2. Edző: Laczkó Róbert. A Debrecen legjobb pontszerzői: Marosi 11, Pali 9/3 Wu 8.

Az utolsó előtti helyen álló debreceniek az első negyedben Marosi eredményességével tartották a lépést a veretlenül álló csabai együttessel. A vendégek a második 10 percben Milosevics Igor centerjátékával vették át a kezdeményezést és a stabil vezetést. Szünet után jelentős mértékben feljavult a BKK védekezése, ennek hozományként „elapadt” a hazai pontgyártás, és egyértelmű lett a viharsarkiak győzelme.

Gyulai Color KE–Eszterházy SC Eger 61-83 (15-22, 13-30, 13-16, 20-15)

Gyula. Vezette: Fekete Cs., Lukácsi.

Gyula: Marschal 8, Lökös 2, Berecz 5, Kiss Á. 17, Hajdú Z. 10. Csere: Osgyáni 13, Szűcs 6. Edző: Hajdú János Zoltán. Az Eger legjobb pontszerzői: Baumann 17/15, Bajusz 16/6, Rékasi 11/3.

A Keleti csoportban éremre „gyúró” Eger 5-19-es rohanással kezdte a mérkőzést, a hazaiak a negyed végén azonban lefelezték ezt a különbséget. A folytatásban is jóval ponterősebb volt a vendégcsapat, a házigazdáknak mindkét palán alatt akadtak gondjai. A szünet viszont jó hatással volt, hiszen ekkor már összeszedettebb védekezést mutatott be a Color KE, ennek hatására nem hízott tovább a látogatók előnye, mi több a záró etap során Kiss Ádám remek teljesítményével még faragott is a különbségen a Gyula.

Békési SZSK–Tiszakécske VSE 69-64 (24-10, 13-13, 22-20, 10-21)

Békés. Vezette: Mezei, Fenyvesi.

Békés: Bánszki 12/3, Balogh Z. 6, Balikó 12/3, Vass 11/9, Korcsog 13. Csere: Kamenik, Tráser 15/9, Király, Lőrincz, Balogh Cs. Edző: Balog Vilmos, Balog Lajos. A Tiszakécske legjobb pontszerzői: Gál 21/9, Szrapkó 14/6, Fehér 11/6.

Remekül kezdte a meccset a hazai csapat, amely jó védőmunkával, Vass kinti dobásaival és Korcsog centerpontjaival állva hagyta a Kécskét. A folytatásra rendezték soraikat a vendégek, főként a saját palánkjuk előtt voltak hatékonyabbak, de ezzel is csak szinten tudták tartani magukat. Szünet után ismét a békésiek voltak hatékonyabbak, már 53-34-re is vezettek, amikor a látogatók a harmadik negyed végén megnyitották a hajrát. Az utolsó 10 minutára minden tekintetben visszaesett a BSZSK teljesítménye, ennek hatására izgalmas lett a finis.