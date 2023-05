A piros-kékek ott folytatták, ahol az előző játszmában befejezték, sorozatos hibák után a játékrész első harmadának végén 5:9-nél, majd 7:13-nál is időt kellett kérnie a hazaiak trénerének. A csabaiaknak csak felvillanásaik voltak, a vendégek szépen lassan tetemes előnyt kovácsoltak össze. A viharsarkiak nem is igen tudtak faragni a hátrányukon, ráadásul Bannister is feljavult. Amikor már a maroknyi Vasas-tábor tízet számolt, szórványos füttyszó is felhangzott a túloldali lelátón. Izgalmak nem maradtak a második felvonás végére, mert a Vasas Bannister révén az első szettlabdát értékesítette.

Nulla–kettes hátránya tudatában a Békéscsabának már roppant nehéz volt felpörögni, és az az igazság, hogy a Vasas úgy tartotta kedvező helyzetét, hogy extra energiát sem kellett belefektetni a mérkőzésbe. A harmadik játszma első időkérése 3:6-os állásnál Tóth Gábor nevéhez fűződött. Aktas pontjaival azután 10-nél sikerült fordítani a Csabának, most a görög edzőnek kellett kikérni az idejét. A hazai négyes szériát egy a csapata játékát megtámogató Fricová pontjaival vasasos követett, hogy ismét fővárosi előnyt mutasson az eredményjelző. A játszma közepére összeszedte magát a Csaba, utolsó rohamot indítva a 4. negyedik játszma kikényszerítésének érdekében. Sikerült is elhúznia négy ponttal, de a Vasas ripsz-ropsz fordított és Bojko már a mérkőzésért nyithatott, az elsőt Bannister ki is használta, győzött három szettben a Vasas Óbuda.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Vasas javára.