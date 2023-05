A szarvasi fiatalok közül Jankovszky Vencel a gyermek korosztály 29 kg-os kategóriájában bronzérmet nyert. A diák II.-es évjáratú Hidasi Hunor a nagyobbak között mérettette meg magát, miután a legkisebb súlycsoportban nem volt más induló, ez volt az oka annak, hogy most nem sikerült dobogóra állnia. Bogyó Benedeknek viszont aranyérem jutott a diák I.-es korosztály 48 kg-os mezőnyében.

– Egyesületünk igyekszik kihasználni a külföldi versenylehetőségeket, hogy a gyerekek más nemzetek birkózóival is összemérhessék tudásukat, ezzel különböző iskolákat is megismerhessenek. A fejlődésük szempontjából a mostani erőpróba jó szolgálatot tett, bízunk benne, hogy a jövőben is számos ilyen alkalom adódik majd számukra – fogalmazott Sükösd Attila, a szarvasi klub elnöke, aki a fiatalok edzője is.