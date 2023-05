Rendesen belekezdett a tabella utolsó helyén álló Érd a héten edzőváltáson átesett Békéscsaba ellen, Kerekes Laura, majd Gerháth Kincső duplájával zsinórban három gólt lőtt a Pest vármegyei alakulat. Bucsi Lili és Giricz Laura ugyan korrigált az eredményen, de a hazaiak őrizték egy-kétgólos előnyüket. A kapuba beálló Gadányi Maja védése is kellett ahhoz, hogy a lila-fehérek elinduljanak fölfelé, a 14. percben Horváth Gréta góljával egyenlő lett az állás, majd Marija Lanistanin (7–9-nél időt kért Simics Judit, a hazaiak szakvezetője) és Vámosi Panna sikeres megmozdulása után már a Csaba vitt két találattal. A vendégcsapat lendülete azonban nem tört meg és 9–8-as vezetése után egy négyes szériával már öttel vezetett. A hajrá azonban az érdieké volt, akik Gerháth Kincső vezérletével három perc alatt két gólra szűkítették a különbséget. Kiss-Walfisch Mercédesz törte meg a négyperces csabai gólcsendet, négy másodperccel az első félidő végét jelző dudaszó előtt pedig Fekete Bozsána tett arról, hogy a második félidőre is nyílt maradjon a találkozó.

Mayer Szabina találatával kezdődött a második felvonás, de az érdiek két perc leforgása alatt lőtt góljaikkal újra a csabaiak nyomában loholtak, azonban sokat rontottak. Mivel Bucsi Liliék pontosabbak voltak az érdi kapu előtt, sikerült ellépniük négy góllal. A hazaiak persze nem adták fel, igyekeztek tapadni a lila-fehérekre, de Hajtai Vanessza duplájával az ENKSE ismét elhúzott néggyel, majd a lendületbe jövő Termány Rita góljaival hattal. Az érdiek innentől már nem tudtak megújulni, teljesen szétesett a védekezésük, a viharsarkiak pedig egy ötös sorozattal az 54. percben tízre növelték a különbséget. Továbbra is magabiztosan kézilabdáztak a vendégek és végül jó játékkal sikerült megszerezniük a bennmaradás szempontjából rendkívül fontos két pontot. Az Algyőről „igazolt” új vezetőedző, Farkas József tehát győzelemmel mutatkozott be Békéscsabán. Vereségével matematikailag is biztossá vált az élvonalban korábban hat bronzérmet, a Magyar Kupában két-két második és harmadik helyet elért Érd búcsúja az NB I.-től.

Érd–EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE 24–37 (13–15)

NB I.-es női mérkőzés. Érd, 400 néző. V.: Horváth P., Marton. Érd: Kántor – Kerekes 4, Kopecz, Sztankovics 3, GERHÁTH 8 (2), Fekete B. 2. Csere: Horváth-Csapó (kapus), Csiszár-Szekeres, Horváth D., Paróczy 1., Gerencsér, Háfra 1, Kiss D., Csáki Zs. 2, Csáki L. Vezetőedző: Simics Judit.

Békéscsaba: RAZUM – HORVÁTH G. 2, GYIMESI1, GIRICZ 3, BUCSI 2 , LANISTANIN 9(5), BORBÉLY 2. Csere: GADÁNYI, SZABÓD. (kapusok), TERMÁNY4, HAJTAI 2, ANDRÓCZKI 1, MAYER4, VÁMOSI5, TÖRÖK F. 1, KISS-WALFISCH 1. Vezetőedző: Farkas József.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 5/5.

Az eredmény alakulása. 8. p.: 5–3. 21. p.: 8–11. 26. p.: 9–14. 30. p.: 12–14. 33. p.: 15–16. 35. p.: 15–19. 39. p.: 18–20. 46. p.: 19–26. 54. p.: 21–31. 58. p.: 22–35.

Farkas József: – Nagyon sok érzelem kering bennem. A lányok óriásit dolgoztak a héten, sokat gyakoroltuk a kapus-védő kapcsolatot és nagyon jól játszottak a mai mérkőzésen. Az elején stresszesen játszottunk, de amikor átvettük a vezetést, egy percre sem engedtük ki a kezünkből az irányítást. Gratulálok minden lánynak a jó teljesítményért és köszönet a szurkolóknak, akik elkísértek bennünket!