Vésztői TK–Mezőmegyer SE II 3–1 (1–0)

Megye III. osztályú mérkőzés. Vésztő, 110 néző. Vezette: Gyebrovszki György.

Vésztő: Mezger – Fazekas J., Lázár T. (Hegyközi), Fazekas R., Szőke, Gurmai, Szabó Sz. (Varga S.), Balázs, Nikula, Pap Zs., Varga T. (Tukacs). Csere: Pankotai, Hegyközi, Tukacs, Torzsa, Fehér, Krajcsó, Varga S. Edző: Kuti István.

Mezőmegyer II: Laurinyecz – Megyeri, Lehoczki, Jova, Nyúl, Bozó, Rajeczki, Rusznák, Egeresi, Csatlós, Kolláth (Tóth Á.). Játékos-edző: Antal Sándor.

Gólszerző: Balázs (26.), Megyeri (62. – öngól), Gurmai (84.), ill. Nyúl (67.). Jó: Pap Zs., Lázár T., Fazekas R., ill. Nyúl, Lehoczki, Bozó, Csatlós.

Kuti István: – A szezon eddigi egyik, talán legdöcögősebbre sikerült, pontatlanságokkal társuló játékunkat nyújtva is megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Helyzeteink jobb kihasználása esetén a győzelmünk nagyobb arányban sem lett volna érdemtelen.

Antal Sándor: – A helyzeteinket hónapok óta nem tudjuk gólra váltani, így azért nehéz meccset nyerni. Ma viszont legalább eljutottunk a kapuig, már ez is dicséretes. Gratulálok az ellenfélnek!

K. I.

Okány KSK–Gerlai SE 7–0 (1–0)

Okány, 120 néző. Vezette: Brlás Zsolt.

Okány: Irázi – Huszár, Kincses (Veres), Krucsó (Varju Ro.), Balogh L. (Varga L.), Papp Gy. (Sági), Sánta (Lakatos), Illés, Szabó B., Bodó, Kovács P. Edző: Varju Richárd.

Gerla: Sóvár – Vrbovszki, Gáspár, Domokos, Csaba, Seres, Varjú M., Hajdú N., Willim, Melis, Balogh G. Játékos-edző: Hévizi László.

Gólszerző: Krucsó (13.), Sánta (54.), Papp Gy. (59.), Szabó B. (77.), Varju Ro. (79.), Kovács P. (82.), Varga L. (84.). Jó: Bodó (a mezőny legjobbja), Papp, Sánta, Illés, Szabó, ill. senki.

Varju Richárd: – Tökéletes tavaszi futballidőben, félgőzzel is hoztuk a kötelezőt. Ha a fiatal játékosaim nem csak a sereghajtó ellen hiszik el, hogy igenis képesek jól játszani, akkor a jövőben léphetünk előre. Szeretném kifejezni elismerésemet a vendégcsapat felé, ugyanis kilencven percig becsülettel küzdöttek. Ritkán látott, jó játékvezetés.

Varjú Milán, csapatkapitány: – Köszönjük a korrekt játékvezetést. Gratulálunk az ellenfélnek!

Varju Rajmund

Kamuti SK–Kardos KSK 3–3 (0–2)

Kamut, 50 néző. Vezette: Czene Zoltán.

Kamut: Knapp – Zdolik, Bán, Mező, Pocsai, Fulajtár, Szabó Gy., Németh Á., Máté, Németh M., Radics. Edző: Gál András.

Kardos: Szedljak M. – Jurák Gy., Szedlják J., Ambrus, Majoros, Szebegyinszki, Viszkok, Korbely, Szegény, Dániel, Jansik. Játékos-edző: Jurák György.

Gólszerző: Bán (51., 80.), Németh Á. (56.), ill. Korbely (32., 67.), Dániel (38.).

Jó: Németh M., Gulyás, Fulajtár, ill. Dániel, Szegény, Ambrus.

Gál András: – Becsülettel lejátszottuk a mérkőzést, igazságos döntetlen született.

Jurák György: – Az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést, a hibás döntések azonban megbosszulták magukat, így igazságos döntetlen született. A játékvezetői hármas minősítése nem az én dolgom.

Juhász Zsolt

Zsadányi KSE–Végegyházi SE II 2–1 (1–1)

Zsadány, 100 néző. Vezette: Karácsony Ádám Márk.

Zsadány: Csizmadia S. – Szilágyi Z. (Csige), Csizmadia G., Szilágyi E., Fürj, Kiss B. (Szabó Dávid), Baksai, Komódi, Györösi, Németh, Bakó A. Edző: Czimbalmos Imre. Szakmai vezető: Csizmadia Sándor.

Végegyháza II: Nagy T. – Matúz L., Deák, Kecskés, Balog A., Marik (Benyó), Borbás, Balla, Szakál, Józsa, Adler Á., Multyán Cs. Játékos-edző: Bíró Tibor.

Gólszerző: Csizmadia G. (10.), Baksi (88.), ill. Multyán Cs. (43.). Jó: az egész hazai csapat, ill. Szakál (a mezőny legjobbja), Matúz L., Kecskés, Multyán Cs.

Czimbalmos Imre: – Ma is bebizonyosodott, hogy kis költségvetéssel, akarattal és nagy szívvel is lehet futballozni. A mérkőzés rangadóhoz méltó volt, olykor talán túlzottan is kemény is. Örülünk annak, hogy az apró falunkból ismételten sokan kilátogattak a mérkőzésre, és velünk együtt ünnepeltek. Köszönjük!

Bíró Tibor: – Remek hangulatú, iramú mérkőzésen, az első negyedóra után mindent megtettünk a győzelemért. Sajnos a két szarvashibát vétettünk, ezeket könyörtelen kihasználta az ellenfelünk, pedig a meccs vége előtt nekünk nekünk lett volna meccslabdánk, ha szabadrúgás helyett tizenegyest rúghatunk.

Csizmadia Sándor

