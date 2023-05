Május 13., szombat, 17.00:

Orosházi MTK-ULE (2.)–Nagyszénás SE (6.)

Buza Barnabás, az Orosházi MTK-ULE edzője: – Jó passzban vagyunk, közelebb is álltunk a győzelemhez Szarvason, csak éppen hiányzott az az egy gól. A szarvasi pontok elveszítésével megvolt az egy hibánk, innentől a hátralévő három fordulóban nincs több rontási lehetőségünk. Itthon a Nagyszénás ellen neki kell feszülni és győzni kell, de nagyon oda kell figyelni, mert ez mégiscsak egy presztízsmérkőzés, függetlenül attól, hogy miként áll a két csapat a tabellán. Eldőlt, hogy sérülése miatt Kasuba Dániel tavasszal már biztosan nem játszhat, ugyanakkor Huszár Gergő végre leülhet a kispadra.

Juhász Norbert, a Nagyszénás SE edzője: – Veszítenivalónk nincs, nyerni szeretnénk az Orosháza otthonában. Egyik idei egymás elleni találkozónkon sem érdemeltünk vereséget, mégis kikaptunk. Most nem bánnám, ha úgy nyernénk, hogy nem érdemeljük meg a három pontot. Soraikban több egyéniség is szerepel, de a játékban fel tudjuk venni az Orosházával a versenyt. És szeretnénk egy jó meccset játszani.

Szeghalmi FC (5.)–Szarvasi FC (3.)

Földesi Ambrus, a Szeghalmi FC edzője: – Nem volt kimagasló ellenfél a Gyula, nyílt volt a mérkőzés, a de a korlátozott létszámú cserelehetőség miatt nem volt túl sok variációs lehetőségünk, hogy újítsunk. Remélem, hogy szombaton a teljes játékoskeret rendelkezése áll majd, mert ehhez próbálnánk igazítani a taktikát. A Szarvas ellen a hazai pályán mutatott játékot kellene előhozni. Ellenfelünk dobogós helyezése már régen nincs veszélyben és elsősorban a Békés Megyei Kupa-döntőre fókuszál, de a bajnokság végét sem akarják elrontani. A Szarvast már ismerem, ami könnyebbség. Már az egy pont is bravúr lenne, de szeretnénk még ennél jobb eredményt elérni.

Medgyesbodzás SE (8.)–Jamina SE (9.)

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzás SE edzője: – Újabb játékosok estek ki sérülés miatt, így a Végegyháza ellen mindössze tíz percet játszó Nagy Levente, Szabó Szilárd meghúzódott, de a kapus Kurta Lajos sem egészséges, valamint Turcsek Szilveszter eltiltása is még csak most jár le. Szombatra pont megleszünk tizenegyen. Bárhogyan is lesz, az utolsó három mérkőzést szeretnénk túlélni, a Jamina ellen pedig győzni. Az persze figyelmeztető, hogy a Jamina kétszer ikszelt a Gyulával, de be kell húznunk a meccset.

Gyomaendrődi FC (7.)–Gyulai TFC (4.)

Karászi László, a Gyomaendrődi FC edzője: – Az a célunk, hogy visszavágjunk a Gyulának a tavaszi első szakaszban elszenvedett vereségért. Annak örülök, hogy Jaminában megszereztük a tavaszi első győzelmünket, ám végre szeretnénk hazai pályán is nyerni, kiszolgálva a közönségünket. Szerdán Mezőhegyesen játszottunk Békés Megyei Ifjúsági Kupa mérkőzést, melyet büntetőkkel meg is nyertünk. A fiataloknál több olyan játékos is szerepelt, akiket a felnőtteknél is számításba veszünk, így nekik ez a siker pluszmotivációt kell, hogy jelentsen. Szeretnünk meghúzni a bajnokság végét, és minél több pontot be akarunk gyűjteni. Forgács Gergő begyűjtötte az ötödik sárga kártyáját, ezért ezt a mérkőzést ki kell hagynia.

Szabadnapos: Végegyházi SE (1.).