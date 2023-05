Korábban volt a kórháznak futócsapata. Örömteli, hogy a kollégák újra összeálltak és megszervezték. Fontosnak tartom az ilyen közösségépítő eseményeket, ami kimozdít bennünket a mindennapi komfortzónánkból. Annak is örülök, hogy nem csak futók, hanem a kerékpárosok is részt vettek az Ultrabalatonon és bízom benne, ez ösztönzőleg hat majd a többi kollégára, várjuk őket is a kórházi sportolói csapatokba