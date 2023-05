Mint az a klub tájékoztatásából kiderült, a vezetők eredményes tárgyalásainak köszönhetően már most összeállt a jövő évi keret jelentős hányada. Csupán négy játékos távozik, helyüket fiatal tehetségek igazolásával pótolják, akikkel több évre is szavatolhatják a magasra emelt szakmai nívó szinten tartását.

A bajnokság még tart, a háttérmunka azonban már régóta zajlik a jövő évi NB I./B-s keret kialakítása. A szempontok változatlanok:

– A rutinos játékosok köré, fiatal, főként saját nevelésű fiatalokkal képzeljük el a jövőnket – mondta Dancsó Attila klubelnök. – Minden évben ezen elvek mentén igyekszünk összeállítani a csapatot és nagy örömünkre ezt most is sikerült megvalósítani. Úgy gondolom, komoly sikerként könyvelhetjük el, hogy a jól összeszokott együttesünk magjára a következő idényben is számíthatunk. Látjuk, hogy számos egyesület anyagi problémákkal küzd, éppen ezért felértékelődött a játékosok számára a biztonság, amit a klubunk képes megadni nekik.

A csapat jelentős részét sikerült egyben tartani. A rutinos emberek közül mindössze a jobbátlövő Iván Emese igazol el, illetve három szezon után távozik a balszélső, Moharos Vivien. Kapus poszton mindenképpen erősítésre szorul majd az ONKC, mivel a 17 éves, saját nevelésű Szőke Szonját az élvonalba csábította Vágó Attila. A fiatal hálóőr érkezését már be is jelentette az MTK. Nem igazol sehová, de egy szezonon keresztül nélkülözni kell Patyi Annát is, aki külföldön folytatja tanulmányait.

– Hatalmas dolog, hogy a csapat magja Orosházán képzeli el a jövőjét – fogalmazott Morva Zoltán vezetőedző, akire a következő kiírásban is számítanak. – Januárban leültünk a lányokkal beszélni és nagyon örültem, hogy szinte mindenki szeretné folytatni azt a közös munkát, amit tavaly nyáron elkezdtünk. Nagy előnyünk lehet a következő idényben az összeszokottság, erre mindenképp lehet építkezni. A játékosaim tudják, mit várok el tőlük és egy-egy apróbb hullámvölgyet leszámítva bebizonyították, hogy képesek megvalósítani az elképzeléseket. Az idén elért eredmény a bizonyíték arra, hogy jó úton indultunk el. Bízom benne, hogy jövőre tudunk egyet lépni előre – tette hozzá a szakember.

A távozók helyét természetesen mielőbb pótolni szeretnék. Vannak is előrehaladott tárgyalások, amint egyezség születik velünk, arról mi is első kézből beszámolunk.

Az Orosházi NKC 2023-2024-es kerete: Bálint Anna (kapus), Ludvig Krisztina, Jáhn Krisztina, Baráth Berta, Gara Dorina, Vörös Bettina, Bedron Viktória, Zavaczki Boglárka, Ács Orsolya, Mikula Dóra, Kenyeres Barbara, Prozlik Titanilla, Bíró Petra (mezőnyjátékosok).