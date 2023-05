Május 19. és 27. között a a dél-afrikai Sun City-ben rendezik meg az idei fekvenyomó világbajnokságot, amelyen a négy Békés vármegyei induló közül az open kategóriában versenyző Szabó Ágnes az egyetlen hölgy. A Békéscsabai Súlyemelő SE rutinos kiválósága tavaly a kazahsztáni Almatiban a tizenegyedik világbajnokságát nyerte. A +84 kilogrammos súlycsoportban induló klasszis így nyilatkozott az esélyeiről:

– Szeretnék minél jobb eredményt elérni, ezen a rangos eseményen. Címvédőként indulok, de két versenyző is hajt az első helyre. A nevezési lista alapján a svéd versenyző és köztem dőlhet el a világbajnoki cím sorsa, de a papírforma is megdőlhet, és érhet meglepetés – adott helyzetképet. – Bízok benne, hogy a hosszú utazás nem fogja befolyásolni a teljesítményemet. Egy nagyon jó magyar válogatott csapattal leszek, ők is pozitívan hatnak a versenyzésemre. Ezért is mindent meg fogok tenni azért, hogy minél fényesebb érmet szerezhessek. Másrészről az itthoniaknak sem szeretnék csalódást okozni, akik szurkolnak és a csapattársaimnak és hozzájárultak a felkészülésemhez.

A három vésztői erős ember közül Balog Nátán a juniorok 74 kg-os súlycsoportjában próbálkozik.

– Címvédőként fogok rész venni a Dél-Afrikai Köztársaságban sorra kerülő fekvenyomó világbajnokságon – mondta a fiatal versenyző. – Az elsődleges cél a cím megvédése, bár a nevezések alapján ebben az évben lesz szinte a legnehezebb ezt megvalósítani. Emellett szeretnék egyéni csúcsot is teljesíteni, amire az eddigi felkészülés alapján elég jó esély van! Remélem, hogy a majdnem egy napig tartó utazás nem fogja befolyásolni ezeket a terveket.

Berke Lóránd (aki egy személyben a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke is) mastersben indul.

– Szeretnék dobogóra állni a dél-afrikai fekvenyomó világbajnokságon. A felkészülés jól sikerült. Vasárnap tizennyolc órától fogok versenyezni a M1 93 kilogrammosok mezőnyében.

Cserna János egy éve az ötödik és a hatodik világbajnoki aranymedálját szerezte meg. Az M2 120 kg-os kategóriájában most is ő számít a legnagyobb esélyesnek.

– A nevezések alapján én vagyok az esélyes – Szeretném ezt meg is valósítani! Akkora súlyra fogok menni, ami elég lesz ahhoz, hogy megszerezem a hetedik világbajnoki aranyamat! – jelentette ki a vésztői Marvel Team SE versenyzője.

A válogatott versenyzőket Kromek András a Magyar Erőemelő Szövetség fekvenyomó szövetségi kapitánya kísérte el a világbajnokságra.