Békés vármegyében az évek során több sikeres szemináriumot rendeztek már, ami mutatja a harcművészeti ág, s általában a harcművészetek népszerűségét. A napokban Békéscsabán, a Széchenyi István Kollégiumban a Szerb Aikido Szövetség nagytekintélyű elnöke, a VII. danos Mirko Jovandics tartott oktatást. A 74 éves szerb ikon nem először van Békéscsabán, évekkel ezelőtt már tartott egy nagysikerű szemináriumot.

Zömében Magyar Nemzeti Aikido Szövetséghez tartozó klubok tagjai jöttek el, de máshonnan is érkeztek a tanulni vágyók, 22 klubból összesen 79 résztvevő vett részt a délelőtti, majd a délutáni edzésen. A rendezvény fő szervezője, a Fényesi Dojo SE és Békéscsabai JALTE Aikido szakosztálya volt, de kellett a kick-box szakosztály segítsége és a Széchenyi István Technikum és Kollégium vezetőinek pozitív, segítő hozzáállása is, amit külön köszönnek a szervezők.

A szemináriumot a szövetség szakmai elnöke, Shihan Márton Imre (VI. dan) nyitotta meg, üdvözölve a mestert és a jelenlévőket, majd Shihan Gregor László (VIII. dan), a Békés Megyei Harcművész Szövetség elnöke köszöntötte a résztvevőket, nem csak a szervezet nevében, hanem a Magyar Harcművész Nagymesterek Tanácsa nevében is, aminek Márton Imre és ő is tagja. Ezután átadta a megyei szövetség Érdemes Mester díját Balázs Sándor III. dan-os mesternek, a JALTE aikido szakosztály vezetőjének.