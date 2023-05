Bár csupán két forduló van hátra az NB II.-es bajnokságból, még mindig csak az a biztos, hogy a Diósgyőri VTK a bajnok és feljutott az élvonalba, a Dorog pedig kiesett. Nagy eséllyel az MTK Budapest megőrzi feljutást érő második helyét. Annál több a kérdőjel a tabella alsó régiójában. A 45 ponttal a 12. helyen álló ETO FC Győr az első csapat, amely már nem eshet ki, de a tőle két egységnyi mínuszban lévő, 13. Tiszakécskei LC-nek még szüksége lenne pontra, pontokra és nemcsak az osztályozós helyek elkerülése végett, hanem azért is, mert jó esetben még akár a 10. pozíciót is megszerezheti.

Vendégségben a 18 idegenbeli mérkőzésük alkalmával mindössze 14 pontot tudtak gyűjteni, ami 3 győzelmet, 5 döntetlent, valamint 10 vereséget jelent. Ezzel a képzeletbeli táblázat 18. helyére sorolják magukat.

A két mérkőző fél két alkalommal találkozott az élvonalban, ahol egyszer sem bírtak egymással, a másodosztályban kilenc egymás elleni összecsapásból csak egyszer, 2019. december 8-án idegenben tudott győzni a Békéscsaba, vagyis hazai pályán egyszer sem (három döntetlen mellett ötször győzött a Tiszakécske). Békéscsabán mindenki azt reméli, hogy az NB II.-es tagság lehetőségének megőrzése érdekében ez a negatív hazai sorozat végre megszakad.

Pásztor József, a Békéscsaba 1912 Előre megbízott vezetőedzője szerint a csapatnak mindenképpen pontokra lenne szüksége, leginkább hatra.

– A győzelem jó eséllyel nem csak pontokat adna, hanem más pozitív dolgokat is magában hordozna. Mindent meg fogunk próbálni, de sajnos már nem csak a saját kezünkben van a sorsunk – mondta a szakember a klub hivatalos honlapján. – Vannak problémáink: sérülések, betegségek és Czékus Ádám öt sárga miatt el lesz tiltva. Mivel játszott majdnem minden mérkőzésen a fiatal-szabály miatt is, így közvetlenül a kezdés előtt fogom eldönteni, hogy ki az a másik három közül, akit bevethetőnek gondolunk, de még azt is el tudom képzelni, hogy megfelezem köztük a mérkőzést. A Tiszakécske is biztosan úgy jön majd Békéscsabára, hogy legalább egy pontot szerezni akar, mert az már matematikailag is bennmaradást érne. Mióta átvettem a csapatot, minden mérkőzésen megvoltak a lehetőségeink, hogy győzzünk, vagy legalább döntetlenre hozzuk az eredményt. Sajnos rengeteg pont elment a kilencvenedik percek után és ha azok most meglennének, nem fájna a fejünk. Nagyon nagy baj van, de megpróbáljuk az utolsó-utáni esélyt kihasználni és megnyerni a mérkőzést. Remélem, hogy Ajkán még lesz lehetőségünk, hogy pont vagy pontok szerzésével elcsípjük az egyik osztályozós helyezést, ehhez viszont hétfőn mindenféleképpen itthon kell tartanunk a három pontot. Remélem, hogy mindenki átérzi a helyzetet és ennek megfelelően teljesít majd az utolsó két mérkőzésen!

– Támadásban és védekezésben is minőségi javulásra lesz szükségünk a legutóbbi Dorog elleni mérkőzésünkhöz képest, ha eredményesek akarunk lenni Békéscsabán – mindezt már Klausz László, a Tiszakécske vezetőedzője nyilatkozta. – Maximális koncentrációra kell törekednünk az elejétől a végéig. Továbbra is elérhető célunk, hogy ott végezzünk az első tíz környékén. Jó hír, hogy az eltiltott labdarúgóink visszatérhetnek a védelmünkbe.