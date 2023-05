Mezőmegyer SE–Orosházi MTK-ULE 0–4 (0–2)

Mezőmegyer, 100 néző. Vezette: Zahorán János.

Mezőmegyer: Kun – Miklya, Nagy B., Láza, Benyó, Kerekes (Fehérvári), Balogh M. (Séllei), Kecskeméti (Horváth B.), Göcző (Lehoczki), Balog K., Tóth G. Játékos-edző: Nyúl Gábor.

Orosháza: Bordás D. (Marunák) – Rau, Szabó Ákos (Endrefalvi T.), Harangozó, Darida, Fehér (Halász), Endrefalvi E. (Janicsek), Gedó, Miszlai (Dajcs), Szabó Áron, Papp M. Edző: Buza Barnabás.

Gólszerző: Darida (7.), Miszlai (15., 76.), Szabó Áron (84.). Kiállítva: Tóth G. (25. – második sárga lap után), Benyó (45. – második sárga lap után), Láza (45. – reklamálásért). Jó: az egész hazai csapat, ill. Miszlai.

Az orosháziak negyedóra alatt tekintélyes előnyre tettek szert miközben még egy büntetőt is elhibáztak. A hazaiak a kiállításokkal tovább nehezítették önmaguk dolgát. Nyolc emberrel is fegyelmezetten védekeztek, de nem maradt esélyük, jellemző, hogy még tizenegyesből sem találtak be.

Nyúl Gábor: – Ennyi rossz indulatot egy csapat egy év alatt is nehezen viselne, hát még egy meccsre erejére pedig. Gratulálok a fiúknak, hogy szervezetten és lelkesen lehozták a nehéz második félidőt.

Buza Barnabás: – Amit augusztusban elterveztünk, azt teljesítettük, hab lenne a tortán a döntő megnyerése. Furcsa meccs volt, de azzal nem igazán akarok most foglalkozni.

Gömöri János