Mezőmegyer SE–Nagyszénás SE 1–1 (1–0)

Békés Megyei Kupa mérkőzés. Orosháza, 200 néző. Vezeti: Bakos József (Zsótér Róbert, Kovács Krisztina).

Mezőmegyer: Kun – Miklya, Lehoczki (Fehérvári), Nagy B., Kecskeméti, Séllei, Mengyán, Ulrich, Göcző, Pusztai, Balog K. (Szabó T.). Játékos-edző: Nyúl Gábor.

Nagyszénás: Lévai – Szlovák, Lugasi, Mátó (Kálmán), Libor, Kukovecz, Péter (Godár), Kovács L. (Takács), Kókai Á. (Simon L.), Nagy Sz., Márk. Edző: Juhász Norbert.

Gólszerző: Miklya (40.), ill. Nagy Sz. (83.).

Az első félidőben közepes színvonalú játékot láthatott a közönség, amely során a Megyernek több veszélyes helyzete is volt. Ezekből egyet a félidő vége előtt gólra is váltott, miközben a Szénás gyenge játékkal, egy ajtó-ablak helyzet kialakításáig tudott eljutni, de az is kimaradt. Szünet után megye II./A-s csapat szinte végig védekezésre kényszerült, de a szénási próbálkozásokban nem volt kellő átütőerő. Az akarásukból csak egy szerencsés körülmények között megszülető egyenlítő gólig jutottak, ami nem volt elég a boldogsághoz. A döntetlen az alacsonyabb osztályban szereplő mezőmegyerieknek kedvezett, akik egy éve döntőt játszottak, és újból megmérettethetik magukat a Magyar Kupában.