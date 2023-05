Gyomaendrődi FC (8.)–Szeghalmi FC (5.)

Karászi László, a gyomaendrődi FC edzője: – Itthon tavasszal még nem nyertünk bajnoki mérkőzést, ezért mindenképpen győzelemmel akarjuk befejezni a bajnokságot. Mondjuk hazai pályán éppen a legjobbakkal, a Végegyházával, az Orosházával, a Szarvassal és a Gyulával játszottunk. Szeghalmon öt–egyre nyertünk márciusban, ha ez nem ad önbizalmat a fiúknak, akkor semmi. Sajnos az ifjúságiak kedden elveszítették a megyei kupát, abban az együttesben többen is játszottak azok közül, akiket a felnőtteknél is számításba veszek. A győzelem azért is nagyon fontos lenne, mert jó esetben a hatodik helyre is felkúszhatunk a tabellán. Sebők Martinra sajnos nem számíthatok, Molnár Tibor eltiltása viszont lejárt.

Medgyesbodzás SE (6.)–Szarvasi FC (3.)

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzás SE edzője: – Ha meg tudjuk nyerni a mérkőzést, akkor még feljebb is léphetünk, vereség esetén azonban két hellyel vissza is csúszhatunk a tabellán. A Szarvas idén mindkétszer felülmúlt bennünket, de akadtak bravúrjaink jobb csapatok, az Orosháza és a Gyula ellen, ami bizakodásra adhat okot. Sok szerencse és százszázalékos, hiba nélküli teljesítmény kellene a sikerhez. Valószínűleg kevés helyzetünk adódik majd, éppen ezért ezeket könyörtelenül ki kell használnunk. Turcsek Szilveszter visszatért a csapatba és gipszkötéssel a kezén de Tokaji Zsoltra is számíthattam legutóbb, aki fontos szereplője a támadásoknak.

Szabadnapos: Gyulai TFC (4.).